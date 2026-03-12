كيف سيكون طقس اليوم الخميس؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يتّسم طقس الخميس بسحب عابرة وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق السّاحلية مع أمطار متفرّقة ثمّ تشمل بعد الظّهر بقية مناطق الشّمال والوسط وأقصى الجنوب، وتكون مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية.

درجات الحرارة المتوقّعة ستشهد انخفاضا نسبيا، وتتراوح القصوى بين 15 و19 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشّرقي وتكون في حدود 13 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 20 و24 درجة ببقية الجهات.

تهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر مضطرب بالشمال وبخليج قابس ومتموج ببقية السواحل.

