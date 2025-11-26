Français
Anglais
العربية
رياضة

كيليان مبابي مُهدّد بالإيقاف

كيليان مبابي مُهدّد بالإيقاف

أفاد تقرير صحفي إسباني بأن الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، وجه إهانة لفظية لحكم مباراة فريقه أمام إلتشي، الأحد الماضي، ضمن الجولة 13 من الليغا، وانتهت بالتعادل 2-2.

و بهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف برشلونة، بينما رفع إلتشي رصيده إلى 16 نقطة في المركز 13 في جدول ترتيب الليغا.

و لقطت عدسات الكاميرات مبابي وهو ينفعل على الحكم عقب نهاية المباراة و تحصل حينها على بطاقة صفراء نتيجة احتجاجه.

و لكن و بحسب شبكة “DAZN” الإسبانية، فإن مبابي لم يكتفِ بالاحتجاج على حكم اللقاء، بل وجه له إهانة لفظية.

و أوضح التقرير أن مبابي فقد أعصابه تمامًا بعد فقدان نقطتين جديدتين و حاول الحصول على تفسير من الحكم فيما يخص إضاعة الوقت و انتهى به الأمر بتوجيه إهانة ناحيته.

و أشار التقرير إلى أن مقطع فيديو ظهر من خلاله مبابي و هو يقول مرتين (يا لك من وغد غبي، ابتعد)، و تلفظ بذلك باللغة الفرنسية، وهو الأمر الذي يفسر قرار الحكم بعدم طرده.

و يواجه مبابي عقوبة من لجنة الانضباط، إذا قررت فتح تحقيقًا في الواقعة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

451
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية

406
الأخبار

انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق ولاية باجة
342
أخر الأخبار

وزير الشؤون الدينية: دخل المُؤدّبين في الكتاتيب قد يتجاوز 3 آلاف دينار شهريا [فيديو]
337
أخر الأخبار

باجة : الصوناد تواصل أشغال صيانة قناة التوزيع الرئيسية للمياه بوسط المدينة
311
الأخبار

رسمي : شكري الخطوي يغادر الملعب التونسي
289
أخر الأخبار

قضية تزوير شهائد في القصرين: السجن 24 عاما ضد مدير عام سابق و 6 سنوات ضد الصنكي الأسودي
287
الأخبار

تحذير جوي: أمطار غزيرة ودرجات حرارة منخفضة يومي الأربعاء والخميس
286
الأخبار

لاعب النادي الإفريقي بلال آيت مالك يجري عملية جراحية.. و هذه مدة الغياب
282
أخر الأخبار

تونس: إيقاف سائق “تاكسي-دراجـة” من أجل طعن عون أمن ومواطن
278
الأخبار

انطلاق بيع تذاكر المباراة الودية بين النادي الإفريقي و منتخب نجوم القدس الفلسطيني

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى