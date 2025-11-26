كيليان مبابي مُهدّد بالإيقاف

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد تقرير صحفي إسباني بأن الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، وجه إهانة لفظية لحكم مباراة فريقه أمام إلتشي، الأحد الماضي، ضمن الجولة 13 من الليغا، وانتهت بالتعادل 2-2.

و بهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف برشلونة، بينما رفع إلتشي رصيده إلى 16 نقطة في المركز 13 في جدول ترتيب الليغا.

و لقطت عدسات الكاميرات مبابي وهو ينفعل على الحكم عقب نهاية المباراة و تحصل حينها على بطاقة صفراء نتيجة احتجاجه.

و لكن و بحسب شبكة “DAZN” الإسبانية، فإن مبابي لم يكتفِ بالاحتجاج على حكم اللقاء، بل وجه له إهانة لفظية.

و أوضح التقرير أن مبابي فقد أعصابه تمامًا بعد فقدان نقطتين جديدتين و حاول الحصول على تفسير من الحكم فيما يخص إضاعة الوقت و انتهى به الأمر بتوجيه إهانة ناحيته.

و أشار التقرير إلى أن مقطع فيديو ظهر من خلاله مبابي و هو يقول مرتين (يا لك من وغد غبي، ابتعد)، و تلفظ بذلك باللغة الفرنسية، وهو الأمر الذي يفسر قرار الحكم بعدم طرده.

و يواجه مبابي عقوبة من لجنة الانضباط، إذا قررت فتح تحقيقًا في الواقعة.

