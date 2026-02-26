لأول مرة في الشمال الغربي: تجربة الطيران الشراعي فوق جبال باجة بمشاركة طيارين تُونسيين وأجانب [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في سابقة هي الأولى من نوعها في الشمال الغربي، شهدت ولاية باجة تنظيم تجربة الطيران الشراعي فوق جبال معتمدية عمدون، بمشاركة طيارين تونسيين وأجانب، في خطوة تهدف إلى التعريف بهذه الرياضة الجوية واستكشاف مؤهلات الجهة لاحتضان أنشطة مماثلة.

تجربة أولى فوق جبال عمدون

وجاءت هذه المبادرة في إطار إبراز الخصوصيات الطبيعية التي تزخر بها جبال عمدون، وتقييم مدى ملاءمتها لتنظيم رحلات وتجارب طيران شراعي بشكل منتظم، بما يفتح المجال أمام تطوير سياحة بديلة ورياضية في المنطقة.

مبادرة بإشراف الجامعة ومشاركة نواد مختصة

وانتظم النشاط بمبادرة من الجامعة التونسية للطيران والطيران النموذجي، وبمشاركة نادي الطيران الشراعي الحر، إلى جانب حضور الطيار الشراعي الفرنسي المعروف أوليفي كومبسكوت، الذي واكب التجربة رفقة عدد من الطيارين التونسيين.

استقطاب الشباب وتطوير المعارف الفنية

وتندرج التظاهرة ضمن مجهودات مزيد التعريف برياضة الطيران الشراعي في تونس والأنشطة المرتبطة بها، مع التركيز على استقطاب الشباب وتشجيعهم على خوض هذا الاختصاص، عبر تطوير معارفهم العلمية والفنية، وتعزيز التواصل مع نخبة الطيارين المنضوين تحت إشراف الجامعة.

دفع السياحة البديلة والترويج لباجة

ومثّل الحدث كذلك فرصة للترويج للوجهة السياحية والثقافية لولاية باجة، من خلال تسليط الضوء على المناظر الطبيعية الخلابة التي تميز جبال عمدون، بما من شأنه دعم السياحة البديلة والرياضية، والتعريف بالمخزون التراثي والثقافي التونسي لدى الأجانب، والترويج له عالميا عبر مثل هذه الأنشطة الجوية.

خطوة نحو تقليد رياضي وسياحي جديد

ومن المنتظر أن تمثل هذه المبادرة خطوة أولى نحو ترسيخ تقليد رياضي وسياحي جديد بالجهة، بما يفتح آفاقا واعدة أمام الشباب ويعزز إشعاع باجة وطنيا ودوليا، وفق ما أفاد به مراسل تونس الرقمية بباجة.

