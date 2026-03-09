Français
الأخبار

لأول مرة …قرابة 28 مليار دينار حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة بتونس

وفقًا للمؤشرات التي نشرها البنك المركزي التونسي، بلغت قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة بتاريخ 06 مارس 2026 حجم 27905 مليون دينار وهو مستوى قياسي غير مسبوق.

وخلال سنة واحدة، ارتفع حجم السيولة النقدية المتداولة بما قدره 4,542 مليار دينار، منتقلاً من 23363 مليون دينار قبل عام إلى 27905 مليون دينار.

ويرى عدد من الخبراء أن هذا الارتفاع يُعزى أساسًا إلى التراجع في عدد الشيكات وقيمتها، وذلك على خلفية دخول القانون الجديد المتعلق بالشيكات حيز التنفيذ.

 

أخر الأخبار

من المخارق والزلابية إلى “مخارق بقلاوة”… باجة تضيف نكهة جديدة لرمضان [فيديو]

