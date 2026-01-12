لأول مرة منذ 8 سنوات… رئيس وزراء كندي يزور الصين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قالت المتحدثة بإسم وزراة الخارجية الصينية ماو نينغ إن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني سيقوم بزيارة رسمية إلى الصين في الفترة من 14 إلى 17 جانفي، وذلك تلبية لدعوة من رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ.

و ذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» ، نقلا عن المتحدثة – أن هذه الزيارة هي أول رحلة يقوم بها رئيس وزراء كندي إلى الصين خلال ثماني سنوات، مشيرة إلى أن الجانب الصيني يولى أهمية كبيرة لهذه الزيارة، مضيفة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيلتقي كارني لتقديم توجيهات استراتيجية جديدة من أجل تحسين و تنمية العلاقات الصينية – الكندية بشكل أكبر.

و من المقرر أن يجري كل من رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ و رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو له جي، محادثات و اجتماعات منفصلة مع كارني لإجراء تبادلات شاملة و معمقة حول العلاقات الثنائية و القضايا محل الاهتمام المشترك.

و أشارت ماو إلى أن التنمية السليمة و المستقرة للعلاقات الصينية-الكندية تخدم المصالح المشتركة للبلدين و شعبيهما، كما تسهم في تحقيق السلام و الاستقرار و التنمية والازدهار على الصعيد العالمي.

و قالت إن الصين تتطلع إلى اغتنام هذه الزيارة باعتبارها فرصة لتعزيز الحوار و التواصل و زيادة الثقة السياسية المتبادلة و توسيع التعاون العملي بين البلدين و إدارة الخلافات بطريقة مناسبة و معالجة شواغل بعضهما البعض و تعزيز زخم التحسن في العلاقات الصينية الكندية من أجل تحقيق المزيد من المنفعة لشعبي البلدين.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



