لأول مرة منذ 8 سنوات… رئيس وزراء كندي يزور الصين

قالت المتحدثة بإسم وزراة الخارجية الصينية ماو نينغ إن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني سيقوم بزيارة رسمية إلى الصين في الفترة من 14 إلى 17 جانفي، وذلك تلبية لدعوة من رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ.

و ذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» ، نقلا عن المتحدثة – أن هذه الزيارة هي أول رحلة يقوم بها رئيس وزراء كندي إلى الصين خلال ثماني سنوات، مشيرة إلى أن الجانب الصيني يولى أهمية كبيرة لهذه الزيارة، مضيفة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيلتقي كارني لتقديم توجيهات استراتيجية جديدة من أجل تحسين و تنمية العلاقات الصينية – الكندية بشكل أكبر.

و من المقرر أن يجري كل من رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ و رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو له جي، محادثات و اجتماعات منفصلة مع كارني لإجراء تبادلات شاملة و معمقة حول العلاقات الثنائية و القضايا محل الاهتمام المشترك.

و أشارت ماو إلى أن التنمية السليمة و المستقرة للعلاقات الصينية-الكندية تخدم المصالح المشتركة للبلدين و شعبيهما، كما تسهم في تحقيق السلام و الاستقرار و التنمية والازدهار على الصعيد العالمي.

و قالت إن الصين تتطلع إلى اغتنام هذه الزيارة باعتبارها فرصة لتعزيز الحوار و التواصل و زيادة الثقة السياسية المتبادلة و توسيع التعاون العملي بين البلدين و إدارة الخلافات بطريقة مناسبة و معالجة شواغل بعضهما البعض و تعزيز زخم التحسن في العلاقات الصينية الكندية من أجل تحقيق المزيد من المنفعة لشعبي البلدين.

صلاح الدين السالمي: ” الإضراب العام المقرر في 21 جانفي عمليا إنتهى ” [فيديو]

