الأخبار

لأول مرة …27,5 مليار دينار حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة بتونس

وفقًا للمؤشرات التي نشرها البنك المركزي التونسي، بلغت قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة بتاريخ 23 فيفري 2026 حجم 27,5 مليار وهو مستوى قياسي غير مسبوق.

وخلال سنة واحدة، ارتفع حجم السيولة النقدية المتداولة بما قدره 4,513 مليار دينار، منتقلاً من 22987 مليون دينار قبل عام إلى 27500 مليون دينار.

ويرى عدد من الخبراء أن هذا الارتفاع يُعزى أساسًا إلى التراجع في عدد الشيكات وقيمتها، وذلك على خلفية دخول القانون الجديد المتعلق بالشيكات حيز التنفيذ.

 

تعليقات

