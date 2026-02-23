لابورتا : “علاقتي بميسي متدهورة”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة المستقيل مؤخرا للترشح للمنصب مجدا، عن تدهور علاقته مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، منذ رحيل البرغوث المفاجئ عن الفريق الكتالوني صيف عام 2021.

وقال لابورتا في تصريحات لإذاعة راديو كتالونيا، إن العلاقة بينه وبين ميسي “متدهورة”، مشيرًا إلى واقعة حدثت خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2023 في باريس، عندما حاول تحية ميسي لكنه قوبل بالرفض.

و أوضح : “العلاقة مع ميسي لم تعد كما كانت، حدثت واقعة في حفل الكرة الذهبية، عندما ذهبت لتحيته، لكنه شعر أنه لا ينبغي لنا أن نتبادل التحية و منذ ذلك الحين، شهدنا بعض التقارب، ونأمل أن يستمر هذا التقارب في المستقبل”.

و تابع : “العلاقة متوترة، لكنه يظل أسطورة برشلونة”.

و تطرق لابورتا إلى زيارة ميسي السرية إلى ملعب ملعب كامب نو في نوفمبر الماضي، قائلاً: “كنت أعلم أنه في مدينة برشلونة لأن المنتخب الأرجنتيني كان يلعب هنا، لكني لم أكن أعرف شيئا عن زيارته”.

و استطرد : “من الواضح أنه إذا أراد ميسي النزول إلى أرض الملعب ، فيجب السماح له بذلك كلما أمكن، إنه ملعبه”.

كما كرّر لابورتا أن ميسي يستحق تكريما خاصا داخل النادي، مؤكدا تصريحه السابق : “ليو يستحق تمثالا في كامب نو مثل تماثيل يوهان كرويف و كوبالا، إنه يستحق هذا التكريم و نعتقد أن الوقت المناسب لذلك هو عندما يكتمل بناء الملعب بالكامل و تتجاوز سعته 100 ألف متفرج”.

