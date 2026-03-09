لابورتا : “لم أمنع عودة ميسي إلى برشلونة”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تحدث خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني عن العديد من الملفات المهمة داخل النادي، وعلى رأسها مستقبل المشروع الرياضي، و سبب فشل عودة ليونيل ميسي، إضافة إلى ردّه على تصريحات المدرب السابق تشافي هيرنانديز، وذلك خلال مناظرة انتخابية لرئاسة النادي.

و كشف لابورتا عن خطط برشلونة لتكريم أسطورته الأرجنتينية ليونيل ميسي بعد اكتمال مشروع الملعب الجديد، قائلاً: “نقترح إقامة تمثال لميسي وتنظيم مباراة تكريمية له عندما يكتمل بناء الملعب”.

و أكد رئيس النادي الكتالوني أن المشروع الرياضي الحالي يسير في الاتجاه الصحيح بقيادة المدرب الألماني هانزي فليك والمدير الرياضي ديكو، مضيفاً: “الأمور تسير بشكل رائع، وسيكون من الجيد استمرار هذا المشروع. إذا جاء فيكتور فونت، فستكون المشكلة الرئيسية هي استمرارية هذا المشروع، لأن فليك قال إنه لا يريد الاستمرار دون ديكو”.

و تطرق لابورتا إلى فترة تدريب تشافي هيرنانديز لبرشلونة، مشيراً إلى بعض التحديات التي واجهت الفريق في تلك المرحلة، حيث قال: “تشافي قال إنه استرخى و لم يستطع التوفيق بين حياته المهنية و العائلية، كما ذكر أنه لا يستطيع منافسة ريال مدريد لسنوات. ديكو أخبرني أن تشافي طلب تغييرات على لاعبين مهمين، و كان غير راضٍ بشكل دائم عن التشكيلة و عن الحكام، كما قال لجهازه الفني إن الفريق غير تنافسي”.

و فيما يتعلق بإمكانية عودة ميسي إلى برشلونة عام 2023 ، أوضح لابورتا تفاصيل ما حدث في ذلك الوقت، قائلاً : “عندما لم نتمكن من تجديد عقد ميسي لأسباب مالية، جاءني تشافي في مارس 2023 و أخبرني برغبته في عودة ميسي.

و في شهر ماي ، قال لي خورخي ميسي إن الضغط سيكون كبيراً للغاية و لذلك فضلوا الانتقال إلى ميامي”.

و ردّ لابورتا كذلك على المقابلة الأخيرة التي أجراها تشافي و انتقد فيها طريقة رحيله عن النادي ، معرباً عن استغرابه من تلك التصريحات، حيث قال : “فوجئت بذلك، و قد آلمني الأمر. تقريباً بنفس اللاعبين، كان تشافي يخسر، بينما فليك يحقق الانتصارات”.

و أضاف : “ما يؤلمني هو أن تشافي سمح لنفسه بأن يُستغل ، سواء من أليخاندرو إتشيفاريا أو – على ما أفهم – من فيكتور فونت، في محاولة للتأثير على هذه العملية الانتخابية. هذا أسلوب لا يعجبني و لا يعجب جماهير برشلونة”.

و دافع لابورتا عن المقربين منه داخل الإدارة، وعلى رأسهم أليخاندرو إتشيفاريا، مؤكداً أنه يثق به بشكل كامل في التعامل مع ملفات رابطة الدوري الإسباني، مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً يعتمد عليهم داخل النادي لحل المشكلات، مثل ماسيب و فينستريس و مانانا.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



