لابورتا يكشف سر انسحاب برشلونة من السوبرليغ

كشف خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني سر انسحاب ناديه من مشروع دوري السوبر الأوروبي “سوبرليغ” ليترك غريمه التاريخي ريال مدريد وحيدا في صراعه مع الاتحاد القاري لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن انهيار العلاقة مع “الملكي” لعبت دورا محوريا في هذا القرار.

و ظهر المشروع للنور قبل عدة سنوات بمشاركة 12 من صفوة أندية كرة القدم الأوروبية، لكنها بدأت تنسحب بالتدريج حتى تبقى ريال مدريد وحيدا في ساحة المعركة أمام اليويفا برئاسة السلوفيني ألكسندر تشيفرين بالإضافة إلى رابطة الأندية الأوروبية بعد بيان رسمي من برشلونة بالتراجع، السبت.

و من المقرر أن يقدم خوان لابورتا استقالته من منصبه رئيسا لبرشلونة تمهيدا للترشح لولاية جديدة خلال الشهر المقبل، وكان حريصا قبل ذلك على إجراء حوار مطول كشف خلاله أسباب التراجع عن المشاركة في مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي أثار ضجة كبيرة على مدار عدة سنوات.

و قال لابورتا في تصريحات نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية : “كان علينا أن نتوقف عن كوننا أعضاء في دوري السوبر الأوروبي، وقد فعلنا ذلك لأنه مشروع تفكّك و لم يكن من الممكن تطبيقه و بالنسبة لنا لم يكن يمثل سوى مصاريف دون أي فائدة و لم يكن هناك أي مردود”.

و استدرك : “و رغم ذلك أقر بأنه كان تجربة مفيدة مع اليويفا لكي يفهم المسؤولون بعض الأفكار الجديدة و قد تم بالفعل تغيير صيغة البطولات. كما أننا لم نكن مرتاحين لأن العلاقة مع ريال مدريد ليست جيدة و كان من الصعب الاستمرار وسط هذا التوتر الدائم”.

كما شدد رئيس بطل الدوري الإسباني: “اتبعنا الإجراءات اللازمة للخروج وأبلغنا في الوقت المناسب. برشلونة تصرف بشكل صحيح، و الآن الأمر يتعلق بالبحث مع اليويفا عن استدامة كرة القدم، وأنا راضٍ لأننا أسهمنا في إحلال السلام في عالم كرة القدم، إحدى أكثر الصناعات ازدهارا في العالم و أكثرها إثارة و مشاعر. عائلة كرة القدم يجب أن تكون موحدة”.

و اعتبر لابورتا أن هذا القرار يمثل عودة إلى عائلة كرة القدم مضيفا: “خلال الفترة الماضية قمنا ببناء جسور تفاهم مع اليويفا ورابطة الأندية الأوروبية. كما تربطنا علاقة جيدة بالاتحاد الدولي لكرة القدم. الأمور كلها على خير ما يرام”.

