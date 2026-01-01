لاعب افريقي وحيد في تشكيلة الموسم 2024-2025 من الدوري الإنجليزي الممتاز

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بعد موسم استثنائي، يُعدّ الدولي المصري محمد صلاح اللاعب الأفريقي الوحيد المُختار ضمن تشكيلة الموسم 2024-2025 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تضم هذه التشكيلة الحارس إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا).

يتكون خط الدفاع من دانييل مونيوز (كريستال بالاس)، وويليام ساليبا (أرسنال)، وفيرجيل فان دايك (ليفربول)، ومارك كوكوريلا (تشيلسي).

يتكون خط الوسط من مويسيس كايسيدو (تشيلسي)، وإليوت أندرسون (نوتنغهام فورست)، وبرونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، ومورغان روجرز (أستون فيلا).

وأخيرًا، يقود خط الهجوم الثنائي القوي محمد صلاح (ليفربول) وإيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي).

