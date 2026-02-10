لامين يامال يحطم رقما قياسيا عمره 110 أعوام في برشلونة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

واصل النجم الإسباني الشاب لامين يامال كتابة اسمه في تاريخ نادي برشلونة، بعدما حطم رقما قياسيا صمد لأكثر من 110 أعوام، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي يصل إلى 40 هدفا في جميع المسابقات، متفوقا على أساطير الفريق الكتالوني و على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

و سجل لامين يامال هدفه الأربعين خلال فوز برشلونة على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني، ليكسر رقما تاريخيا يعود إلى عام 1915، و هو إنجاز لم يتمكن ليونيل ميسي من تحقيقه في هذا العمر المبكر.

و قال هانزي فليك، مدرب برشلونة، في وصفه للنجم الشاب لامين يامال، إنه ما زال صغيرا بما يكفي للتطور، ويمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للوصول إلى مستوى أعلى خلال الفترة المقبلة.

