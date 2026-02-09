لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في طرابلس إلى 14 قتيلا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة طرابلس، كبرى مدن شمال لبنان، إلى 14 قتيلا، وفق ما أوردته وسائل إعلام رسمية لبنانية اليوم الاثنين.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن المدير العام للدفاع المدني، العماد عماد خريش، قوله إن «عمليات البحث والإنقاذ انتهت»، مؤكدا أن الحصيلة النهائية أسفرت عن سقوط 14 ضحية مقابل إنقاذ 8 أشخاص من تحت الأنقاض.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل، إثر انهيار مبنى مكوّن من خمسة طوابق في منطقة التبانة بطرابلس يوم الأحد، بحسب مصدر في الدفاع المدني.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو ثلاثة أسابيع فقط من انهيار مبنى آخر في منطقة القبة بالمدينة ذاتها، ما أسفر عن مقتل فتاة ووالدها، فيما تم إنقاذ ثلاثة أشخاص.

وأعادت هذه الحوادث المتكررة المخاوف بشأن سلامة المباني والبنية التحتية في بعض المناطق اللبنانية، وسط دعوات إلى تعزيز إجراءات المراقبة والصيانة تفاديا لمزيد من الكوارث.

