Français
Anglais
العربية
الأخبار

لبنان : الخارجية الأمريكية تأمر موظفي سفارة الولايات المتحدة وأفراد عائلاتهم بمغادرة بيروت

أمرت وزارة الخارجية الأمريكية في 23 فيفري موظفي سفارة الولايات المتحدة غير المكلفين بمهام طارئة وأفراد عائلات الموظفين بمغادرة بيروت وذلك بسبب الوضع الأمني في بيروت. كما فُرضت قيود على موظفي سفارة الولايات المتحدة في بيروت تمنعهم من القيام بسفر شخصي دون الحصول مسبقًا على إذن.

و اضافت الخارجية الأمريكية أنه قد تُفرض قيود إضافية على تحركات الموظفين الأمريكيين الخاضعين لمسؤولية رئيس البعثة عن الأمن، مع إشعار مسبق محدود أو من دون أي إشعار، وذلك نتيجة تزايد القضايا الأمنية أو التهديدات.

تعليقات

الأخبار

اقتصاد وأعمال

الأخبار

الأخبار

الأخبار

أخر الأخبار

الأخبار

الأخبار

الأخبار

الأخبار

