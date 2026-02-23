لبنان : الخارجية الأمريكية تأمر موظفي سفارة الولايات المتحدة وأفراد عائلاتهم بمغادرة بيروت

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أمرت وزارة الخارجية الأمريكية في 23 فيفري موظفي سفارة الولايات المتحدة غير المكلفين بمهام طارئة وأفراد عائلات الموظفين بمغادرة بيروت وذلك بسبب الوضع الأمني في بيروت. كما فُرضت قيود على موظفي سفارة الولايات المتحدة في بيروت تمنعهم من القيام بسفر شخصي دون الحصول مسبقًا على إذن.

و اضافت الخارجية الأمريكية أنه قد تُفرض قيود إضافية على تحركات الموظفين الأمريكيين الخاضعين لمسؤولية رئيس البعثة عن الأمن، مع إشعار مسبق محدود أو من دون أي إشعار، وذلك نتيجة تزايد القضايا الأمنية أو التهديدات.

