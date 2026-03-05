لبنان: بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي .. جوزاف عون يطلب من ماكرون التدخل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

طلب رئيس لبنان جوزاف عون طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التدخل لعدم استهداف الضاحية الجنوبية بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي لسكانها، كما طلب منه العمل على وقف اطلاق النار بأقصى سرعة ممكنة.

كان جوزاف عون قد أصدر أوامره إلى القوات المسلحة اللبنانية بتوقيف أيّ عنصر من حزب الله، حتى وإن استدعى ذلك مواجهة مسلّحة مع الجماعة اللبنانية الموالية لإيران.

ويُشار إلى أنّ الجيش الإسرائيلي أصدر أمرًا بإجلاء واسع النطاق يشمل كامل الضاحية الجنوبية لبيروت. كما جدّد دعوته إلى إخلاء كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، بما في ذلك صور وبنت جبيل.

