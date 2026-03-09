 لبنان: نحو 100 ألف نازح مع تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة

أفاد مسؤول في الأمم المتحدة بأن نحو 100 ألف شخص اضطروا إلى النزوح في لبنان نتيجة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

وأوضح المنسق الإنساني للأمم المتحدة في لبنان، في تصريح لوكالة رويترز، أن الوضع الإنساني قد يزداد تعقيدًا في ظل أوامر الإخلاء الواسعة التي أصدرتها القوات الإسرائيلية في عدة مناطق من البلاد.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن ما يحدث خلال الأيام الأخيرة يعد استثنائيًا من حيث حجمه، موضحًا أن التحذيرات ونداءات الإخلاء صدرت بوتيرة وشدة غير مسبوقة، ما أدى إلى حالة من القلق المتزايد بين السكان.