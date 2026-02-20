لبنان: 12 قتيلاً على الأقل في غارات إسرائيلية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة البقاع ومخيم عين الحلوة في لبنان، يوم الجمعة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 12 قتيلاً وعدد من الجرحى، من بينهم قائد في حزب الله. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام (ANI)، نُفِّذت هذه الغارات بواسطة طائرات مسيّرة، واستهدفت مراكز قيادة تابعة لحزب الله وحركة حماس الفلسطينية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن العملية، مؤكداً أنه قصف «مركز قيادة لحماس» كان يُستخدم للتحضير لهجمات ضد قواته.

وتأتي هذه الضربات في سياق توترات متصاعدة في لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024 بين إسرائيل وحزب الله.

