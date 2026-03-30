لترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق .. الأردن يوقف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين

في الأردن، أصدر رئيس الوزراء اليوم الاثنين، بلاغاً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسَّسات الحكوميَّة والدَّوائر الرسميَّة والهيئات العامَّة، وذلك في ظل الظُّروف الرَّاهنة.

وقرَّر رئيس الوزراء منع استخدام المركبات الحكوميَّة إلا للأغراض الرَّسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص.

وتضمن البلاغ إيقاف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبرَّرة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين، اعتباراً من تاريخه.

ونصَّ البلاغ كذلك على منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والدَّوائر الحكوميَّة.

