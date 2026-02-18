Français
Anglais
العربية
الأخبار

الجالية التونسية في قطر: هذه مواعيد السفارة خلال رمضان

الجالية التونسية في قطر: هذه مواعيد السفارة خلال رمضان

أعلنت السفارة التونسية بالدوحة عن تعديل توقيت العمل بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لسنة 2026، وذلك لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بدولة قطر وكافة مرتاديها.

وجاء في بلاغ صادر بتاريخ 17 فيفري 2026 أن توقيت العمل بالسفارة خلال الشهر الكريم سيكون من الساعة التاسعة صباحًا (09:00) إلى الساعة الثانية بعد الزوال (14:00).

أما بالنسبة لإسداء الخدمات القنصلية، فقد حُدد التوقيت من الساعة التاسعة صباحًا (09:00) إلى الساعة الواحدة ظهرًا (13:00)، بما يضمن حسن سير العمل وتقديم الخدمات في أفضل الظروف خلال شهر الصيام.

