الجالية التونسية في قطر: هذه مواعيد السفارة خلال رمضان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت السفارة التونسية بالدوحة عن تعديل توقيت العمل بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لسنة 2026، وذلك لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بدولة قطر وكافة مرتاديها.

وجاء في بلاغ صادر بتاريخ 17 فيفري 2026 أن توقيت العمل بالسفارة خلال الشهر الكريم سيكون من الساعة التاسعة صباحًا (09:00) إلى الساعة الثانية بعد الزوال (14:00).

أما بالنسبة لإسداء الخدمات القنصلية، فقد حُدد التوقيت من الساعة التاسعة صباحًا (09:00) إلى الساعة الواحدة ظهرًا (13:00)، بما يضمن حسن سير العمل وتقديم الخدمات في أفضل الظروف خلال شهر الصيام.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



