Français
Anglais
العربية
مجتمع

لجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف تحذّر من بطاقات مزوّرة وتلوّح باللجوء إلى القضاء

لجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف تحذّر من إصدار بطاقات مزوّرة وتلوّح باللجوء إلى القضاء

عاينت اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف قيام بعض الجهات بإصدار بطاقات تحت مسمى “بطاقة صحفي”، مع استعمال شعار الجمهورية في محاولة للإيهام بقانونية هذه الوثائق وإضفاء صبغة رسمية عليها.

وأكدت اللجنة أنها ستتولى إبلاغ الجهات القضائية بكل عملية تزوير يتم رصدها، مشددة على أنها الجهة الوحيدة المخول لها قانونًا إسناد بطاقة الصحفي المحترف، وذلك طبقًا لأحكام الفصل الثامن من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

تتبعات قضائية ضد المتورطين

كما ذكّرت اللجنة بمقتضيات الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 229 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021، والذي يحدد إجراءات طلب الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وشروط إسنادها ومدة صلوحيتها وآليات سحبها. وينص هذا الفصل على إمكانية اللجوء إلى القضاء لتتبع كل شخص يثبت تورطه في تقديم تصريحات أو شهادات مزوّرة بهدف الحصول على البطاقة، إضافة إلى كل من يتعمد تزويرها أو استعمالها أو توزيعها.

دعوة إلى التثبت واتخاذ الإجراءات اللازمة

ودعت اللجنة السلطات العمومية وكافة الجهات الرسمية إلى ضرورة التحري والتثبت من صحة بطاقات الصحفي المقدّمة لديها، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالتصدي لهذه الممارسات.

وتأتي هذه التحذيرات في إطار الحرص على حماية المهنة وصون مصداقية العمل الصحفي، في ظل ما قد تمثله مثل هذه التجاوزات من تهديد لثقة الجمهور ولمعايير الاحتراف داخل قطاع الإعلام.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

389
الأخبار

والي صفاقس يعلن انطلاق برنامج شامل لصيانة الطرقات و يطّلع على تقدّم مشاريع بلدية بالمدينة

375
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : تونس و الجزائر قلب واحد مصير واحد تاريخ واحد ومستقبل مشترك يستمد قوته من وحدتنا و تضامننا..
343
الأخبار

المنستير: وفاة تلميذ وإصابة آخر في حادثة اعتداء بسلاح أبيض
337
أخر الأخبار

ما تخفيه تسريبات إبستين من شذوذ أخلاقي و قيمي: طارق السّعيدي يقدّم قراءة سوسيولوجية لممارسات النخبة المتحكمة في العالم [فيديو]
325
الأخبار

كريستيان براكوني يشرف وقتيا على تدريب الترجي
319
أخر الأخبار

أريانة : حجز 3 أطنان من البطاطا داخل مخزن عشوائي
312
الأخبار

صفاقس : انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات لسنة 2026
305
اقتصاد وأعمال

مؤشرات النقديات خلال 2025 : قرابة 6 ملايين بطاقة بنكية في تونس
294
أخر الأخبار

الرئيس يُراهن على “قائمين جدد”: قراءة برلمانية لتحوير وزاري مُعطّل و”مناصب” على خطّ التغيير (فيديو)
285
الأخبار

البحرية الأمريكية تحذر السفن بمضيق هرمز

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى