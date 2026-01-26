لجنة الدفاع و الأمن و القوات الحاملة للسلاح تنتخب مكتبها

عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح وهي إحدى اللجان القارة بمجلس نواب الشعب، اجتماعها الأوّل اليوم الاثنين و ذلك لانتخاب مكتبها.
وتمّ انتخاب أعضاء مكتب اللجنة الذي أصبح مكونا كالتالي :
▪️رئيس اللجنة : عبد السلام الحمروني
▪️نائب رئيس: الياس بوكوشة
▪️مقرر: فتحي المشرقي
و حسب بلاغ إعلامي، التأمت اللجنة تحت إشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة و تمت عمليات الانتخاب وفقا للترشحات التالية :
▫️منصب رئيس: ترشح له عبد السلام الحمروني
▫️منصب نائب رئيس: ترشح له الياس بوكوشة
▫️منصب مقرّر : ترشح للمنصب كل من فتحي المشرقي و عادل ضياف.
