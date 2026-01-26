Français
لجنة الدفاع و الأمن و القوات الحاملة للسلاح تنتخب مكتبها

عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح وهي إحدى اللجان القارة بمجلس نواب الشعب، اجتماعها الأوّل اليوم الاثنين و ذلك لانتخاب مكتبها.

وتمّ انتخاب أعضاء مكتب اللجنة الذي أصبح مكونا كالتالي :

▪️رئيس اللجنة : عبد السلام الحمروني

▪️نائب رئيس:  الياس بوكوشة

▪️مقرر: فتحي المشرقي

و حسب بلاغ إعلامي، التأمت اللجنة تحت إشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة و تمت عمليات الانتخاب وفقا للترشحات التالية :

▫️منصب رئيس:  ترشح له عبد السلام الحمروني

▫️منصب نائب رئيس:  ترشح له  الياس بوكوشة

▫️منصب مقرّر : ترشح للمنصب كل من فتحي المشرقي و عادل ضياف.

