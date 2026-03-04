لجنة المالية والميزانية تستمع اليوم إلى كاتب الدولة حول الانتقال الطاقي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في جدول أعمال لجنة المالية والميزانية الاستماع إلى كاتب الدولة الانتقال الطاقي حول متابعة استعمالات القروض الممنوحة لتمويل مشروع الربط الكهربائي تونس-إيطاليا.

الربط الكهربائي تونس-إيطاليا عبارة عن مد كابل بحري بطول 200 كم يربط الوطن القبلي (تونس) بصقلية (إيطاليا) بطاقة 600 ميغاوات في مرحلته الأولى، مع إمكانية توسعته لاحقا.

و يهدف المشروع إلى تبادل الكهرباء بين الضفتين، دعم الطاقات المتجددة، وتأمين الشبكة الوطنية ، بكلفة تتجاوز مليار يورو، بتمويل من STEG، TERNA، والاتحاد الأوروبي .

