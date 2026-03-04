Français
Anglais
العربية
الأخبار

لجنة المالية والميزانية تستمع اليوم إلى كاتب الدولة حول الانتقال الطاقي

في  جدول أعمال  لجنة المالية والميزانية الاستماع إلى كاتب الدولة الانتقال الطاقي حول متابعة استعمالات القروض الممنوحة  لتمويل مشروع الربط الكهربائي تونس-إيطاليا.   

 الربط الكهربائي تونس-إيطاليا عبارة عن مد كابل بحري بطول 200 كم يربط الوطن القبلي (تونس) بصقلية (إيطاليا) بطاقة 600 ميغاوات في مرحلته الأولى، مع إمكانية توسعته لاحقا.

و يهدف المشروع إلى تبادل الكهرباء بين الضفتين، دعم الطاقات المتجددة، وتأمين الشبكة الوطنية ، بكلفة تتجاوز مليار يورو، بتمويل من STEG، TERNA، والاتحاد الأوروبي .

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

930
الأخبار

تسمية سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية

446
الأخبار

بداية من اليوم: انطلاق حصّة التّجنيد الأولى لسنة 2026
338
أخر الأخبار

الحرب على إيران.. هل ستطول مدّتها و تتوسع رقعتها لتصبح حربا إقليمية؟ أحمد ونيس يقدم قراءته [فيديو]
321
الأخبار

وفاة زوجة علي الخامنئي متأثرة بإصابتها ( وكالة تسنيم)
310
الأخبار

وزير الدفاع الإسرائيلي : نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية 
305
الأخبار

قطر تعلن إسقاط طائرتين حربيتين طراز “سوخوي 24” قادمتين من إيران
301
الأخبار

فرنسا : «الوجه الملائكي» للإسلاموية في مواجهة شياطينه… طارق رمضان مهدّد بـ20 عامًا سجنًا
270
اقتصاد وأعمال

ليبيا : حقل “المبروك” يستأنف إنتاجه بقدرة 25 ألف برميل يومياً
265
أخر الأخبار

بنزرت: مخالفات الأسعار تتصدر الحصيلة وحجز كميات مدعمة بسبب الاحتكار والمضاربة
264
الأخبار

غارات صهيونية على لبنان: مقتل 31 شخصا و إصابة 149 آخرين

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى