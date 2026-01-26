Français
لجنة النظام الداخلي و القوانين الانتخابية بالبرلمان تنتخب مكتبها

عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية اجتماعها الأوّل، اليوم الاثنين، لانتخاب مكتبها، وذلك بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة .

و حسب بلاغ اعلامي، تمّ بعد عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، الإعلان عن النتائج، لتكون تركيبة مكتب لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، كالاتي :

▪️رئيس اللجنة: محمد أحمد

▪️نائب رئيس: هشام حسني

▪️مقرر: ألفة المرواني

و حسب ذات البلاغ ترشح لعضوية مكتب تلك اللجنة القارة كل من :

▫️منصب رئيس: محمد أحمد، ومختار عبد المولى

▫️منصب نائب رئيس: هشام حسني

▫️منصب مقرّر : ألفة المرواني

