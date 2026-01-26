لجنة النظام الداخلي و القوانين الانتخابية بالبرلمان تنتخب مكتبها

عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية اجتماعها الأوّل، اليوم الاثنين، لانتخاب مكتبها، وذلك بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة .
و حسب بلاغ اعلامي، تمّ بعد عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، الإعلان عن النتائج، لتكون تركيبة مكتب لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، كالاتي :
▪️رئيس اللجنة: محمد أحمد
▪️نائب رئيس: هشام حسني
▪️مقرر: ألفة المرواني
و حسب ذات البلاغ ترشح لعضوية مكتب تلك اللجنة القارة كل من :
▫️منصب رئيس: محمد أحمد، ومختار عبد المولى
▫️منصب نائب رئيس: هشام حسني
▫️منصب مقرّر : ألفة المرواني
