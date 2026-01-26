لجنة النظام الداخلي و القوانين الانتخابية بالبرلمان تنتخب مكتبها

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية اجتماعها الأوّل، اليوم الاثنين، لانتخاب مكتبها، وذلك بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة .

و حسب بلاغ اعلامي، تمّ بعد عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، الإعلان عن النتائج، لتكون تركيبة مكتب لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، كالاتي :

▪️رئيس اللجنة: محمد أحمد

▪️نائب رئيس: هشام حسني

▪️مقرر: ألفة المرواني

و حسب ذات البلاغ ترشح لعضوية مكتب تلك اللجنة القارة كل من :

▫️منصب رئيس: محمد أحمد، ومختار عبد المولى

▫️منصب نائب رئيس: هشام حسني

▫️منصب مقرّر : ألفة المرواني

