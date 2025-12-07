Français
Anglais
العربية
الأخبار

لجنة برلمانية متناصفة للنظر في الفصول الخلافية في مشروع قانون المالية

لجنة برلمانية متناصفة للنظر في الفصول الخلافية في مشروع قانون المالية

عقدت لجنة متناصفة من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات واقاليم ، اليوم الاحد، اجتماعا للنظر في الفصول الخلافية في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026.

و حسب بلاغ للبرلمان تم تكوين هذه اللجنة وفق أحكام المرسوم عدد 01 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبمبادرة من رئيسي المجلسين.

و حسب البلاغ ذاته ستتولى اللجنة المتناصفة النظر في الفصول الخلافية من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك اثر مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب، مع إدخال تعديلات عليه.

و توافق أعضاء اللجنة المتناصفة والتي تضم خمسة اعضاء من مجلس نواب الشعب وخمسة اعضاء من المجلس الوطني للجهات والاقاليم، على تكوين مكتب لها وذلك كالآتي :

– رئيس اللجنة: النائب ظافر الصغيري

– نائب رئيس اللجنة: النائب سليم سالم

– المقرر : النائب أسامة سحنون

و شرعت اللجنة في أشغالها المتعلقة بالنظر في مختلف التعديلات بهدف التوصل الى مشروع نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف، يعرض لاحقا على جلسة عامة مشتركة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

355
الأخبار

سوسة : انطلاق توزيع المساعدات الاجتماعية تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية

351
الأخبار

الأولمبي الباجي : تركيبة الهيئة المديرة الجديدة و دعوة الجماهير لمساندة الفريق في هذه الفترة الحساسة
315
الأخبار

باجة : تخريب حواجز حماية المسلك السياحي يثير استنكار البلدية
263
الأخبار

وزارة الصحة : تدخّل ناجح بطائرة مروحية لإنقاذ مريض في صفاقس
260
الأخبار

الجنائية الدولية : محاكمة نتنياهو غيابياً أمر وارد
249
الأخبار

سيف الدّين الجزيري : “يجب أن نستغلّ الفرصة و نفوز أمام قطر” (فيديو)
241
الأخبار

إندونيسيا: حصيلة الفيضانات تتجاوز 900 قتيل (الإنقاذ)
237
الأخبار

برنامج مباريات المنتخب الوطني في الدّور الأوّل لكأس العالم
235
رياضة

تونس – قطر : سامي الطرابلسي يتحدث عن مصير نسور قرطاج (فيديوهات)
235
الأخبار

وزارة الداخلية تفتح مناظرة خارجية لانتداب 280 عريفا بسلك الحماية المدنية

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى