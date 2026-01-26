لجنة تنظيم الإدارة و تطويرها و الرقمنة و الحوكمة و مكافحة الفساد تنتخب مكتبها

عقدت لجنة تنظيم الإدارة و تطويرها و الرقمنة و الحوكمة و مكافحة الفساد اجتماعها الأوّل، اليوم الاثنين، لانتخاب مكتبها، و ذلك بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة.
و بعد عمليات التصويت و إحصاء الأصوات، تمّ الإعلان عن النتائج، لتكون تركيبة مكتب لجنة تنظيم الإدارة و تطويرها و الرقمنة و الحوكمة و مكافحة الفساد كالاتي :
▪️رئيس اللجنة : سامي الرايس
▪️نائب رئيس : مراد الخزامي
▪️مقرّر : عماد الدين السديري
و حسب بلاغ إعلامي، ترشح لعضوية مكتب تلك اللجنة النواب :
▫️منصب رئيس : سامي الرايس
▫️منصب نائب رئيس : مراد الخزامي
▫️منصب مقرّر : عماد الدين السديري
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب