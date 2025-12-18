لحماية المُستهلك والفلاّح : النائب بلال المشري يقترح هذه التسعيرة لزيت الزيتون (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد بلال المشري رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان في تصريح خاص لـ «تونس الرقمية” أنهم يدعو الى تحديد السعر المرجعي لزيت الزيتون وهذا التحديد لا علاقة له بالمستهلك التونسي بل يتعلق بالتصدير.

وأوضح المشري أنه مع تحديد سعر للتصدير وسعر آخر للاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون مضيفا “وهذا يتم عبر مؤسسات الدولة، فالمطروح تحديد السعر المرجعي الأدنى لقبول الزيت من الفلاح بـ15 دينار للتر الواحد على الاقل فيما يتم توزيع زيت الزيتون للمستهلك الداخلي عبر ديوان الزيت بسعر أقل بكثير..”.

واعتبر محدثنا أنه بهذه الآلية يتم في ذات الوقت حماية المستهلك ودعم للفلاح.

