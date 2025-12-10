Français
Anglais
العربية
مجتمع

لدى استقباله رئيسة الحكومة: سعيّد يدعو إلى انسجام حكومي كامل ويجدّد التأكيد على مكافحة الفساد

لدى استقباله رئيسة الحكومة: سعيّد يدعو إلى انسجام حكومي كامل ويجدّد التأكيد على مكافحة الفساد

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد ظهر أمس، 9 ديسمبر، بقصر قرطاج، السيّدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة، في لقاء خُصِّص لبحث عدد من الملفات الوطنيّة، وعلى رأسها سير العمل الحكومي وحالة المرافق العموميّة.

وشدّد رئيس الدولة خلال هذا اللقاء على ضرورة تحقيق الانسجام التام داخل الفريق الحكومي، مؤكّدًا في المقابل أنّ العديد من المرافق العمومية لا تُدار بالشكل المطلوب، وأنّ بعض المسؤولين «لم يستوعبوا بعد أنّ تونس تعيش مرحلة جديدة من تاريخها خالية من شبكات المفسدين».

وأكّد رئيس الجمهورية أنّ الدولة لا تستهدف إيذاء أحد، بل إنّ «الواجب الوطني يقتضي التصدّي للفساد ولإهدار المال العام». وأضاف أنّ «المفسدين صاروا يلعبون دور الضحية، فيما تتساقط الأقنعة يومًا بعد يوم»، مشيرًا إلى الحاجة إلى مسؤولين يقدّمون مصلحة الوطن على مصالحهم الخاصّة، ثابتين على مواقفهم، «حتى وإن وُضعت بين أيديهم خزائن الدولة كلّها»، ويرفضون أيّ تدخّل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.

كما شدّد قيس سعيّد على أنّ الشعب التونسي لا يحتاج سوى «شهادة استحسان واحدة»، وهي تلك التي يمنحها بنفسه حين يتمّ القضاء على كلّ مسبّبات الإقصاء والتفقير، وتفكيك شبكات الفساد أينما وُجدت. وختم بالقول: «من لم يتّعظ بالتاريخ، سيتّعظ بما هو قادم».

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

579
الأخبار

الأولمبي الباجي يستأنف تحضيراته و رئيس الهيئة التسييرية يعد بضمان البقاء في الرابطة الأولى

349
الأخبار

قرار جديد من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس
304
الأخبار

شي جين بينغ يتحدى ترامب و ماكرون بفائض تجاري يبلغ 1080 مليار دولار : «الصين ستسحقنا…»
299
أخر الأخبار

صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)
286
الأخبار

النادي الإفريقي يستأنف تدريباته
282
الأخبار

فرنسا : بريجيت ماكرون تنزلق بشكل خطير و تصف ناشطات نسويات بـ«الغبيّات القذرات»
280
الأخبار

تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي محور اجتماع موسّع بإشراف وزير التجارة
276
الأخبار

الجزائر – تونس : منحة السفر السياحية بـ750 يورو ضحية نجاحها… و السلطات الجزائرية تتحرك لكبح تحيّل بعض المسافرين
273
عالمية

اليابان: إنذار بحدوث تسونامي بعد زلزال قوي بقوة 7,6 درجات
263
أخر الأخبار

في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر: سدود الشمال تدعّمت بـ51 مليون مربع

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى