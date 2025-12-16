Français
لسعد الدريدي مدربًا جديدًا لنادي قسنطينة الجزائري

أعلن نادي قسنطينة الجزائري، اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، تعاقده رسميًا مع المدرب التونسي لسعد الدريدي لتولي الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم، وذلك إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الحالي.

و يأتي هذا التعاقد في إطار سعي إدارة نادي قسنطينة إلى تعزيز الإطار الفني وتحسين نتائج الفريق في المرحلة المقبلة من المنافسات المحلية والقارية.

و يُعد لسعد الدريدي من الأسماء التدريبية المعروفة في الساحة الكروية التونسية، حيث سبق له تدريب عدة أندية اخرها الملعب التونسي.

