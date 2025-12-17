لسعد الدريدي يشرف على أول حصة تدريبية له مع نادي قسنطينة الجزائري

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

باشر المدرب الجديد لشباب قسنطينة الجزائري ، التونسي لسعد الدريدي، مهامه على رأس الإطار الفني للفريق، باشرافه على أول حصة تدريبية.

و بعد ترسيم التحاقه بالنادي القسنطيني، قاد المدرب الدريدي، حصة تدريبية، تحضيرا لمباراتهم المقبلة لحساب البطولة، ضد الضيف نادي بارادو.

كما شهدت هذه الحصة التدريبية، مشاركة الوافد الجديد للفريق، اللاعب سفيان بهلول، الذي باشر هو الآخر مغامرته مع الفريق، بالتحضير لمرحلة الإياب.

و يُعوّل مسؤولو النادي الرياضي القسنطيني، على مدربهم الجديد لسعد الدريدي، لاعادة الفريق إلى السكة الصحيحة، انطلاقا من مباراتهم المقبلة.

