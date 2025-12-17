Français
لسعد الدريدي يعلّق بخصوص تجربته الجديدة على رأس شباب قسنطينة الجزائري

أدلى المدرب الجديد لشباب قسنطينة، التونسي لسعد الدريدي، بأول تصريح له، بخصوص المهمة الجديدة التي تنتظره.

و تحدث الدريدي، في بداية تصريحاته، عن المفاوضات التي سبقت التحاقه بشباب قسنطينة، كاشفا : “المفاوضات لم تأخذ وقتا كبيرا و اتفقت في وقت سريع مع رئيس النادي على التوقيع لستة أشهر قابلة للتجديد”.

كما أضاف : “الفريق بحاجة لبعض التدعيمات، سنقف على النقائص الموجودة بهدف القيام بالتعزيزات اللازمة”.

و ختم لسعد الدريدي : “شباب قسنطينة فريق كبير و المهمة لن تكون سهلة، لكن سنعمل بجهد من أجل تحسين الأداء على المستوى الفردي و الجماعي”.

