لسعد الدريدي يعلّق بخصوص تجربته الجديدة على رأس شباب قسنطينة الجزائري

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أدلى المدرب الجديد لشباب قسنطينة، التونسي لسعد الدريدي، بأول تصريح له، بخصوص المهمة الجديدة التي تنتظره.

و تحدث الدريدي، في بداية تصريحاته، عن المفاوضات التي سبقت التحاقه بشباب قسنطينة، كاشفا : “المفاوضات لم تأخذ وقتا كبيرا و اتفقت في وقت سريع مع رئيس النادي على التوقيع لستة أشهر قابلة للتجديد”.

كما أضاف : “الفريق بحاجة لبعض التدعيمات، سنقف على النقائص الموجودة بهدف القيام بالتعزيزات اللازمة”.

و ختم لسعد الدريدي : “شباب قسنطينة فريق كبير و المهمة لن تكون سهلة، لكن سنعمل بجهد من أجل تحسين الأداء على المستوى الفردي و الجماعي”.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



