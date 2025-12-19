لسعد الدريدي يكشف عن أهدافه مع شباب قسنطينة الجزائري

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد المدرب الجديد للنادي الرياضي القسنطيني، التونسي لسعد الدريدي، جاهزيته لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة و العمل على تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الإدارة و تطلعات الأحباء.

و أوضح الدريدي أن المفاوضات مع إدارة النادي انطلقت الأسبوع الفارط، و تم الاتفاق على مختلف التفاصيل المتعلقة بالعقد.

و قال في هذا الشأن: “المفاوضات بدأت الأسبوع الماضي و اتفقنا على كل الأمور. صحيح أنني كنت مرتبطًا بعقد مع فريقي السابق الملعب التونسي، غير أنني توصلت إلى اتفاق مع الإدارة التي منحتني الضوء الأخضر للتوجه إلى الجزائر و تدريب النادي الرياضي القسنطيني”.

و أضاف المدرب التونسي أن العقد الذي يربطه بإدارة الفريق الجزائري يمتد لستة أشهر قابلة للتجديد مبرزا فخره بتولي تدريب نادٍ كبير يملك تاريخًا و قاعدة جماهيرية واسعة، ما يشكل حافزا إضافيا للعمل و تحقيق نتائج إيجابية.

و ختم الدريدي تصريحاته بالتأكيد على صعوبة المهمة، كاشفا طموحاته مع الفريق : “المهمة ليست سهلة. لكن أهدافي واضحة، وهي تحسين ترتيب الفريق في البطولة و المنافسة بقوة في كأس الجزائر و كل شيء يبقى ممكنًا و لمَ لا الذهاب بعيدا في المنافسة”.

