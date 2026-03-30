لسوء الأحوال الجوية …الشركة التونسية للملاحة تلغي رحلة على متن السفينة “تانيت”

أعلنت الشركة التونسية للملاحة بأنه تم إلغاء رحلتها تونس / مرسيليا / تونس من 31 مارس إلى 02 أفريل 2026 على متن السفينة “تانيت” نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تسود البحر الأبيض المتوسط وحرصا على توفير ظروف السلامة والراحة لحرفاءها.

كما أعلنت الشركة أنه يمكن للمسافرين الحاجزين على هذه السفرة تغيير مواعيد سفرهم دون معاليم إضافية خلال السفرات المبرمجة لشهر أفريل 2026 على خطي مرسيليا و جنوة .

واعتذرت الشركة التونسية للملاحة لحرفاءها على هذا التغيير الخارج عن نطاقها.

