لطفي الرياحي: “البلاك فرايداي فرصة لتسويق المنتوجات الأجنبية باسعار مرتفعة و يجب استغلال المناسبة لصالح المنتوج التونسي” [فيديو]

يعتبر موعد التخفيضات الخاصة بـ”البلاك فرايداي” في عديد الدّول فرصة ثمينة للمواطنين الراغبين في شراء مستلزماتهم المتنوّعة بأسعار مناسبة جدا بل و حتى خيالية في بعض الاحيان و لذلك تنتشر مقاطع فيديو لاقبال كبير و تدافع و حتى شجار على أبواب مغازات الماركات العالمية، و لكن ماذا عن الوضع في تونس و هل فعلا التخفيضات الخاصة بآخر يوم جمعة من شهر نوفمبر كلّ سنة هي فرصة ايضا للتونسي حتى يتمتع بما يرغب فيه بأسعار تتماشى و مقدرته الشّرائية…؟

و في هذا الخصوص أفاد اليوم الاربعاء، 26 نوفمبر 2026، رئيس المنظّمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لتونس الرقمية بانّ هذا التاريخ و الذّي سيتوافق هذه السنة مع يوم 28 نوفمبر هو مناسبة لتسويق المنتوجات و على رأسها المنتوجات الاجنبيّة بأسعار تبقى مرتفعة و بجودة متدنّية.

و اعتبر المتحدّث انّ هذا التوجه يدخل في إطار فرض نمط استهلاكي جديد، أي انّ كثرة توريد هذه المنتوجات تحت هذا العنوان “بلاك فرايداي” يجعل من الاسعار تتخذ دائما نسق تصاعدي و بالتالي يجب الانتباه إلى غلاء هذه الاسعار، و التثبت من المنتوجات و عدم القيام بعملية الشّراء إلا بالقيمة الحقيقية للمنتوج.

و أوضح في ذات السياق أنّ التخفيضات التي تقوم بها عدد من المؤسّسات التجارية بالاسواق و الدّول الاوربية و الاجنبيّة عموما الهدف منها هو التشجيع على شراء منتوجاتها و لكن في تونس يتمّ القيام بعكس هذا، داعيا إلى دعم المنتوج التونسي و تشجيع الاقبال عليه و استغلال هذه المناسبات حتى تكون له قدرة تنافسية.

و ندّد رئيس منظمة ارشاد المستهلك بالتخفيضات التي يتمّ القيام بها و التي لا تتماشى أساسا مع ما يطلبه السوق و تكون المنتوجات المتوفّرة تخضع لعقود الاستغلال تحت العلامة الاصلية، و هي أساسا لصالح منتوجات أجنبية، و بالتالي فإنه من الضروري أن يتمّ القيام مثلا ببلاك فرايدي للمنتوج التونسي بهدف دفع و تحسين النسيج الصناعي التونسي.

و عن اقبال التونسيين اليوم على هذه المناسبات التجارية قال الرياحي، إنّ المقدرة الشرائية عموما تراجعت، الامر الذّي تسبب خاصة في تراجع الاقبال و تراجع البيع، بالاضافة إلى الإرتفاع المشط في الاسعار، وفق قوله.

