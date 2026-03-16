لطفي الرياحي يحذّر: هذه الألعاب تشكل خطرا على صحّة الأطفال [فيديو]

حذّر اليوم الإثنين، 16 مارس 2026، رئيس المنظّمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرياحي الأولياء و الاطفال من شراء الألعاب التي تكون مصادرها مجهولة و تباع خاصة بالاسواق الموازية.

و نبّه الرياحي من المخاطر التي قد تسببها ألعاب الفوشيك و المسدّسات و الالعاب الضوية و التي اصدرت وزارة الصّحة تحذيرا بخصوصها.

و أشار  إلى أنّ الالعاب التي يتمّ ترويجها باسعر منخفضة تشكّل خطورة كبيرة على صحة الطّفل خاصة منها المصنوعة من البلاستيك المرسكل، مشدّدا على ضرورة تشديد الرّقابة خلال فترة العيد على أماكن بيع هذه المنتوجات.

هذا و دعا محدّث تونس الرقمية الأولياء إلى مزيد الانتباه و عدم التوجه نحو نقاط البيع التي تكون فيها هذه السلع غير مراقبة و مهرّبة، و ذلك لحماية أطفالهم من جملة المخاطر الصّحية التي تسببها هذه الالعاب و التي يتمّ ترويجها بكثرة خلال فترة العيد.

