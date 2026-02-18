لطفي الرّياحي يوضح طريقة عمل تطبيقة “قفتي” للتبليغ عن التّجاوزات [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الاربعاء 18 فيفري 2026، كشف لطفي الرّياحي رئيس المنظّمة التونسية لارشاد المستهلك، عن تطبيقة “قفتى” وهي تطبيقة ذكيّة تمّ انجازها عبر الذّكاء الاصطناعي و ذلك بعد أن قامت المنظّمة في وقت سابق ببعث مركز نداء.

و قال الرياحي أنّ هذه التّطبيقة و التي يمكن تحميلها على الهاتف الجوال ستتضمن عديد الابواب، و البداية ستكون ببابين الأول باب تحت تسمية “قفتي” و الذّي سيتضمّن الأسعار المحيّنة للمواد الطازجة و غيرها و من خلاله سيتمّ تمكين المواطن من التكلفة الحقيقية للأكلة أو للطّبق الذّي يرغب في إعداده حسب عدد أفراد العائلة.

أمّا الباب الثاني فسيتمّ تخصيصه للتشكي و سيتمّ من خلاله تتبع مصادر المخالفة التي قام المواطن التونسي على خلفيتها بالتبليغ، من قبل الجهاز الرّقابي و التالي يكون التعامل أنجع و أسهل، ومن الممكن ان تكون الشكوى صوتية أو عبر رسالة نصّية تكون حتى بطريقة الفيسبوك و تتم ترجمتها إلى نص عادي يبعث للجهاز الرّقابي المعني بالامر مثل وزارة التجارة و الهيئة الوطنيّة للمراقبة الصّحية، وفق قوله.

و أكّد رئيس المنظّمة التونسية لارشاد المستهلك أنّ هذه الطّريقة ستساعد الجهاز الرّقابي الذّي من مشمولاته مراقبة المخالفات المشار إليها على التّدخل الحيني و ذلك بمعرفة نوع المخالفة و مكانها، مضيفا أنّه في مرحلة قادمة ستكون هناك عديد الابواب الاخرى التوعوية و التثقيفية خاصة في ارشاد المستهك و الاطر القانونية لهذه المخالفات.

و أوضح الرّياحي أنّ هذه التّطبيقة ستكون متوفّرة لتحميلها بداية من الأسبوع الاوّل لشهر رمضان، و سيتمّ عرض ومضات اشهارية للتعريف بها و بكيفيّة استعمالها، و ذلك بهدف نجاح هذه التطّبيقة و وصولها لأكثر عدد ممكن من المستهلكين، مشدّدا على أنّ مختلف مراحل استعمال التطبيقة سيكون عن طريق الذّكاء الاصطناعي إذ أنّ المستهلك يبلغ عن المخالفة و هذا التبليغ يتمّ ارساله آليا للجهاز الرقابي المعني و يتمّ معالجة الطّلب و الرّد عليه.

