لطفي الرّياحي يوضح طريقة عمل تطبيقة “قفتي” للتبليغ عن التّجاوزات [فيديو]

في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الاربعاء 18 فيفري 2026، كشف لطفي الرّياحي رئيس المنظّمة التونسية لارشاد المستهلك، عن تطبيقة “قفتى” وهي تطبيقة ذكيّة تمّ انجازها عبر الذّكاء الاصطناعي و ذلك بعد أن قامت المنظّمة في وقت سابق ببعث مركز نداء.
و قال الرياحي أنّ هذه التّطبيقة و التي يمكن تحميلها على الهاتف الجوال ستتضمن عديد الابواب، و البداية ستكون ببابين الأول باب تحت تسمية “قفتي” و الذّي سيتضمّن الأسعار المحيّنة للمواد الطازجة و غيرها و من خلاله سيتمّ تمكين المواطن من التكلفة الحقيقية للأكلة أو للطّبق الذّي يرغب في إعداده حسب عدد أفراد العائلة.
أمّا الباب الثاني فسيتمّ تخصيصه للتشكي و سيتمّ من خلاله تتبع مصادر المخالفة التي قام المواطن التونسي على خلفيتها بالتبليغ، من قبل الجهاز الرّقابي و التالي يكون التعامل أنجع و أسهل، ومن الممكن ان تكون الشكوى صوتية أو عبر رسالة نصّية تكون حتى بطريقة الفيسبوك و تتم ترجمتها إلى نص عادي يبعث للجهاز الرّقابي المعني بالامر مثل وزارة التجارة و الهيئة الوطنيّة للمراقبة الصّحية، وفق قوله.
و أكّد رئيس المنظّمة التونسية لارشاد المستهلك أنّ هذه الطّريقة ستساعد الجهاز الرّقابي الذّي من مشمولاته مراقبة المخالفات المشار إليها على التّدخل الحيني و ذلك بمعرفة نوع المخالفة و مكانها، مضيفا أنّه في مرحلة قادمة ستكون هناك عديد الابواب الاخرى التوعوية و التثقيفية خاصة في ارشاد المستهك و الاطر القانونية لهذه المخالفات.
و أوضح الرّياحي أنّ هذه التّطبيقة ستكون متوفّرة لتحميلها بداية من الأسبوع الاوّل لشهر رمضان، و سيتمّ عرض ومضات اشهارية للتعريف بها و بكيفيّة استعمالها، و ذلك بهدف نجاح هذه التطّبيقة و وصولها لأكثر عدد ممكن من المستهلكين، مشدّدا على أنّ مختلف مراحل استعمال التطبيقة سيكون عن طريق الذّكاء الاصطناعي إذ أنّ المستهلك يبلغ عن المخالفة و هذا التبليغ يتمّ ارساله آليا للجهاز الرقابي المعني و يتمّ معالجة الطّلب و الرّد عليه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب