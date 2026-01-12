لطفي السليمي: هدفي مع الأولمبي الباجي هو ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في أول ظهور له على رأس الإطار الفني للأولمبي الباجي، اختار المدرب الجديد لطفي السليمي أن يضع النقاط على الحروف، مقدّمًا رؤية واضحة تنطلق من تشخيص دقيق للواقع

وخلال تصريح خاص لـ تونس الرقمية على هامش إشرافه على أول حصة تدريبية مع فريقه الجديد، والتي خُصصت أساسًا للتعارف مع اللاعبين وبناء جسور التواصل الأولى، أكد السليمي أنه يدرك جيدًا الوضعية الحالية التي يمرّ بها النادي، مشددًا على أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة يتمثل في ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى.

ورأى المدرب أن الأولمبي الباجي لا يعيش هذا التحدي بمفرده، إذ تتقاسم عدة أندية نفس الهاجس في سباق محفوف بالمنافسة والضغط، حيث تختلف الأهداف لكن يبقى البقاء عنوانًا مشتركًا. واعتبر أن المرحلة المقبلة ستتطلب عملًا متواصلًا وانضباطًا جماعيًا، لأن كل نقطة ستكون ذات قيمة، وكل مباراة ستُعامل على أنها نهائي مصغّر.

كما أشار السليمي إلى أن التركيبة البشرية الحالية للفريق تفرض مضاعفة الجهود، والعمل على استغلال الإمكانيات المتاحة بأقصى قدر ممكن، مؤكدًا أن الاختيارات الفنية في قادم الجولات ستكون دقيقة ومدروسة، بحكم حساسية الظرف ودقته.

وأضاف أن الهيئة التسييرية للأولمبي الباجي تعمل حاليًا على إتمام انتدابات جديدة، بهدف إصلاح بعض النقائص المسجلة، وتعزيز الرصيد البشري بلاعبين قادرين على تقديم الإضافة المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة من الموسم.

