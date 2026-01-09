لطفي السليمي يشرف على أول حصة تدريبية للأولمبي الباجي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف بعد ظهر اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2025 المدرب الجديد للأولمبي الباجي، لطفي السليمي، على أول حصة تدريبية له مع الفريق و ذلك خلفًا للمدرب حافظ القيطوني الذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي بين الطرفين.

و شهدت الحصة التدريبية حضور عدد من اللاعبين الذين يخضعون للاختبار، في إطار سعي الإطار الفني الجديد إلى الوقوف على إمكانياتهم الفنية و البدنية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن انتدابهم.

و من المنتظر أن تكشف إدارة الأولمبي الباجي خلال الأيام القليلة القادمة عن بقية الانتدابات، بهدف تعزيز صفوف الفريق استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

