الأخبار

لعنة الإصابات تُلاحق جوفنتوس الإيطالي

أعلن نادي جوفنتوس، في بيان رسمي عن إصابة لاعبه فيدريكو غاتي بقطع في الغضروف الهلالي للركبة، بعد مشاركته في مباراة أودينيزي أمس الثلاثاء بثمن نهائي كأس إيطاليا.

و كان جوفنتوس قد تغلب على أودينيزي بهدفين دون رد أمس، وتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، و شهد اللقاء على خروج غاتي مُصاباً في الدقيقة 56.

و أشار اليوفي في بيانه، إن غاتي سيخضع لعملية جراحية في الركبة خلال الأيام المقبلة قبل أن يبدأ فترة التعافي.

و لم يحدد بيان نادي جوفنتوس، مدة غياب فيدريكو غاتي عن السيدة العجوز بعد إصابته الصعبة ضد أودينيزي.

و شارك غاتي في 14 مباراة بقميص جوفنتوس منذ بداية الموسم الحالي و تمكن من تسجيل هدفين.

و وصلت قائمة إصابات يوفنتوس، إلى 7 لاعبين بعد إنضمام غاتي كل من دوسان فلاهوفيتش ، دانييلي روغاني ، بريمير ، ماتيا بيرين ، أركاديوش ميليك و كارلو بينسوليو.

