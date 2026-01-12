لغز إستقالة الطبوبي..صلاح الدين السالمي يكشف الأسباب (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أرجع الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، استقالة الأمين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي إلى ما وصفه بـالتراجع عن اتفاقات تم إقرارها خلال ثلاث هيئات إدارية، معتبراً أن ذلك “هو ما اضطر الطبوبي إلى الاستقالة”، وفق تعبيره.

وأكد السالمي أن استقالة الطبوبي سابقة في تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل، مضيفاً أن “الوضع لا يستقيم بالترميم”، وأن “منطق المغالبة لا سبيل إليه ولن يمر”، على حد قوله، منتقداً في المقابل أداء المكتب التنفيذي ومشيراً إلى أنه “غير قادر ولا راغب في حلحلة الأزمة”.

ودعا السالمي أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية إلى تحمّل مسؤولياتهم، مطالباً بعقد هيئة إدارية وطنية استثنائية في أقرب الآجال لبحث سبل الخروج من الأزمة التي وصفها بـغير المسبوقة داخل المنظمة الشغيلة.

وأضاف أن “الهيئة الإدارية هي صاحبة القرار”، معتبراً أنه “من الطبيعي العودة إليها والاحتكام لها عند الاختلاف”.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



