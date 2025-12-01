Français
الأخبار

لقاءات تونسية–أوروبية في سترازبورغ لبحث آفاق تعاون أعمق في الطاقة والهجرة والتنمية

لقاءات تونسية–أوروبية في سترازبورغ لبحث آفاق تعاون أعمق في الطاقة والهجرة والتنمية

شكّل تعزيز التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجالات متعددة، من بينها الطاقات المتجددة والهجرة والتنمية الاقتصادية والاستثمار، محور سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها القنصلية العامة للجمهورية التونسية في سترازبورغ مع عدد من النواب الأوروبيين يمثلون مختلف المجموعات السياسية داخل البرلمان الأوروبي.

وجرت هذه اللقاءات على هامش الجلسة العادية للبرلمان الأوروبي المنعقدة بمدينة سترازبورغ من 24 إلى 27 نوفمبر 2025، وذلك في سياق تحرّك دبلوماسي يهدف إلى توسيع دائرة التشاور مع صناع القرار الأوروبيين والعمل على دفع الشراكة التونسية–الأوروبية نحو مستويات أكثر نجاعة.

وبحسب ما نشرته الصفحة الإخبارية لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، فإن هذه الاجتماعات تندرج في إطار سياسة الانفتاح والتواصل الدائم مع النواب الأوروبيين، بما يتيح تنويع قنوات الحوار مع المؤسسات الأوروبية. وتهدف هذه الديناميكية إلى دعم رؤية قائمة على الاحترام المتبادل وتحقيق مصالح مشتركة للطرفين، عبر مشاريع أكثر استدامة وتوازنا في شتى الميادين ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وات
