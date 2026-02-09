Français
الأخبار

لقاء بوزارة الصّحة حول التحوّل الرّقمي الصّحي لإصلاح المنظومة الصّحية

لقاء بوزارة الصّحة حول التحوّل الرّقمي الصّحي لإصلاح المنظومة الصّحية

استقبل وزير الصّحة، مصطفى الفرجاني، اليوم 9 فيفري 2026، الأسعد بن ذياب الرّئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس، خُصّص اللّقاء لتسريع رقمنة الخدمات الصّحية وتحسين جودة الرّعاية وقربها من المواطن.

ووفق بلاغ للوزارة فقد اتفق الطّرفان على أولويات واضحة للمرحلة القادمة، أبرزها تعميم ربط المؤسّسات الصّحية بالإنترنات عالية التّدفق وخاصة الخطوط الصّحية الأولى، وتكريس السيادة الرقمية عبر اعتماد حلول سحابية تونسية 100 % لضمان أمن وحماية المعطيات الصحية الوطنية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لدعم إصلاح المنظومة وتحسين الأداء وجودة الخدمات، وإحداث مركز نداء رقمي متطور لتسهيل التواصل المواطنين وتوجيههم بسرعة.

وأكّد الوزير تقديره لانخراط اتصالات تونس كمؤسسة عمومية رائدة في الدعم التقني واللوجستي ،بما يعزّز مشروع المستشفى الرقمي ويترجم التحول الرقمي إلى خدمات أسرع وأقرب للمواطنين، وفق نص البلاغ.

تعليقات

