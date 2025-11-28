لقاء تونسي–صيني رفيع يؤكد عمق الشراكة ويبحث آفاق التعاون في قطاعات استراتيجية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استقبل عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح اليوم الخميس بمقر المجلس، مو هونغ، نائب رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ورئيس مجموعة الصداقة الصينية–الإفريقية، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى.

وشدد الدربالي في كلمته الافتتاحية على أن حضور هذا الوفد يترجم رسوخ العلاقات التاريخية بين تونس والصين، وهي علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة المتوازنة التي أثمرت تعاونًا مثمرًا بعيدًا عن أي أشكال الهيمنة أو التبعية. واعتبر أن هذا المسار النموذجي يعكس نجاح مقاربة تقوم على المنفعة المشتركة وتوسيع مجالات التنسيق بين البلدين.

كما أبرز أن الزيارة تمثل فرصة لتعميق الحوار حول آفاق التعاون المستقبلي، خصوصًا في القطاعات التي تضعها تونس في صدارة أولوياتها، مثل مشاريع البنية التحتية، وتطوير الطاقات المتجددة، ودعم الصناعات التحويلية والتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى تعزيز الشراكات في الفلاحة الذكية، والصحة، والتكوين المهني، والاقتصاد الرقمي.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



