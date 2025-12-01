Français
لقاء تونسي–صيني لبحث سبل توسيع التعاون في المجال الأمني

استقبل وزير الداخلية، خالد النوري، صباح اليوم الإثنين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى تونس، وان لي، والوفد المرافق له، في إطار جلسة عمل خُصّصت لمتابعة التعاون الثنائي بين البلدين.

وتطرّق الجانبان خلال اللقاء إلى مختلف مجالات الشراكة القائمة ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، مع التأكيد على أهمية الارتقاء بهذا التعاون ودعمه بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما شدد الطرفان على أن تعزيز هذه العلاقات يأتي انسجامًا مع التوجّهات التي أكّدتها قيادتا البلدين خلال القمة الصينية الإفريقية المنعقدة العام الماضي، والتي أرست أسسًا جديدة للتعاون في المجالات الأمنية واللوجستية والتقنية.

المصدر: وات
