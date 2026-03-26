لقاء يجمع وزير الإقتصاد بالمديرة الإقليمية لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية

التقى وزير الإقتصاد والتّخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم الخميس، بالمديرة الإقليمية لمنطقة شمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية(AFD)، Cécile COUPRIE، التي تؤدي زيارة عمل الى تونس.

وكان اللّقاء الذّي حضره مدير مكتب الوكالة بتونس، Christophe COTTET، فرصة تم خلالها التطرق الى التعاون المالي والفني الجاري بين الجانبين ومدى التقدم في تنفيذ عدد من المشاريع بالاضافة الى برنامج العمل للفترة القادمة.
و نوّه الوزير بالمناسبة بتميز التعاون بين تونس وفرنسا لاسيما مع الوكالة الفرنسية للتنمية التي تعد من أبرز الشركاء في المجالات التنموية، مبرزا الحرص على مزيد تعزيز هذا التعاون في إطار أولويات تونس وأهدافها التنموية ، وفي ضوء ما هو متاح من فرص واعدة في عديد القطاعات الحيوية.
من جانبها، اعربت المديرة الإقليمية لمنطقة شمال افريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية،عن ارتياحها لمستوى التعاون الجاري و لتطور نسق تنفيذ المشاريع ، مؤكدة حرص الوكالة واستعدادها لمواصلة دعم تونس في تحقيق اهدافها التنموية.
و أكد الجانبان في ذات السياق على اهمية تكثيف التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بما يعزز النجاعة في ضبط البرامج والمشاريع و يساعد على حسن تنفيذها.

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

736
اقتصاد وأعمال

اختيار رواد أعمال من المغرب وتونس ومصر ضمن دفعة عام 2026 لمؤسسة توني إلوميلو

418
الأخبار

سنة و 10 أشهر سجنا في حقّ سيف الدين مخلوف
363
سياسة

قانون تشغيل من طالت بطالتهم: بالأرقام.. النائب علي زغدود يكشف مُعطيات جديدة (فيديو)
305
أخر الأخبار

هل ستتأثر الزّيادة في الأجور على المستوى المحلي بتداعيات الحرب على إيران…؟ خبير في الإقتصاد يكشف التفاصيل [فيديو]
276
اقتصاد وأعمال

تونس و ألمانيا تعززان شراكتهما الاقتصادية في برلين
245
أخر الأخبار

تمسّك الرئيس سعيّد بالزيادات في الأجور: خطوة اجتماعية أم تمهيد لقرارت صعبة؟ قراءة سياسية (فيديو)
244
الأخبار

شبيبة القيروان تعلّق نشاط فرع كرة القدم و تسحب الثقة من إدارة التحكيم
235
اقتصاد وأعمال

الجزائر لن تقدم أي هدايا : ميلوني وسانشيز يريدان مزيدا من الغاز… لكن بثمن أعلى
231
الأخبار

كميات الأمطار المسجّلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
228
الأخبار

باجة تعرض حلولًا مبتكرة لترشيد استهلاك المياه في الفلاحة

