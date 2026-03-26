لقاء يجمع وزير الإقتصاد بالمديرة الإقليمية لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية

التقى وزير الإقتصاد والتّخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم الخميس، بالمديرة الإقليمية لمنطقة شمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية(AFD)، Cécile COUPRIE، التي تؤدي زيارة عمل الى تونس.

وكان اللّقاء الذّي حضره مدير مكتب الوكالة بتونس، Christophe COTTET، فرصة تم خلالها التطرق الى التعاون المالي والفني الجاري بين الجانبين ومدى التقدم في تنفيذ عدد من المشاريع بالاضافة الى برنامج العمل للفترة القادمة.

و نوّه الوزير بالمناسبة بتميز التعاون بين تونس وفرنسا لاسيما مع الوكالة الفرنسية للتنمية التي تعد من أبرز الشركاء في المجالات التنموية، مبرزا الحرص على مزيد تعزيز هذا التعاون في إطار أولويات تونس وأهدافها التنموية ، وفي ضوء ما هو متاح من فرص واعدة في عديد القطاعات الحيوية.

من جانبها، اعربت المديرة الإقليمية لمنطقة شمال افريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية،عن ارتياحها لمستوى التعاون الجاري و لتطور نسق تنفيذ المشاريع ، مؤكدة حرص الوكالة واستعدادها لمواصلة دعم تونس في تحقيق اهدافها التنموية.

و أكد الجانبان في ذات السياق على اهمية تكثيف التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بما يعزز النجاعة في ضبط البرامج والمشاريع و يساعد على حسن تنفيذها.

