لقطة إنسانية من مباراة تونس و أوغندا تخلّد في الذاكرة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت مباراة المنتخب الوطني التونسي و نظيره الأوغندي، التي دارت أمس الثلاثاء، لقطة إنسانية مؤثرة لفتت أنظار الجماهير و ستبقى راسخة في الذاكرة.

فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة انتشرت على نطاق واسع عربيًا و عالميًا، توثّق مبادرة نبيلة من لاعبي المنتخب الوطني التونسي قبل انطلاق المواجهة.

و بادَر اللاعبون، في لفتة إنسانية راقية، بإعطاء معاطفهم للأطفال المرافقين لهم إلى أرضية الميدان، و ذلك تزامنًا مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها المباراة بالمغرب، في مشهد عبّر عن قيم التضامن و الروح الرياضية خارج المستطيل الأخضر.

و قد لاقت هذه المبادرة إشادة واسعة من المتابعين، معتبرين أنها تعكس الصورة الحقيقية للرياضة ورسالتها الإنسانية و تؤكد مرة أخرى أن كرة القدم ليست فقط نتائج و أهداف، بل أيضًا مواقف إنسانية تخلّد في التاريخ.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



