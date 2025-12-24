Français
الأخبار

لقطة إنسانية من مباراة تونس و أوغندا تخلّد في الذاكرة

لقطة إنسانية من مباراة تونس و أوغندا تخلّد في الذاكرة

شهدت مباراة المنتخب الوطني التونسي و نظيره الأوغندي، التي دارت أمس الثلاثاء، لقطة إنسانية مؤثرة لفتت أنظار الجماهير و ستبقى راسخة في الذاكرة.

فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة انتشرت على نطاق واسع عربيًا و عالميًا، توثّق مبادرة نبيلة من لاعبي المنتخب الوطني التونسي قبل انطلاق المواجهة.

و بادَر اللاعبون، في لفتة إنسانية راقية، بإعطاء معاطفهم للأطفال المرافقين لهم إلى أرضية الميدان، و ذلك تزامنًا مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها المباراة بالمغرب، في مشهد عبّر عن قيم التضامن و الروح الرياضية خارج المستطيل الأخضر.

و قد لاقت هذه المبادرة إشادة واسعة من المتابعين، معتبرين أنها تعكس الصورة الحقيقية للرياضة ورسالتها الإنسانية و تؤكد مرة أخرى أن كرة القدم ليست فقط نتائج و أهداف، بل أيضًا مواقف إنسانية تخلّد في التاريخ.

تعليقات

مواضيع ذات صلة:

