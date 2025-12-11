للترفيه أم للمراجعة؟ رئيس جمعية جودة التعليم يكشف الوصفة العلمية لعطلة مدرسية ناجحة [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد اليوم الخميس، 11 ديسمبر 2025، رئيس الجمعيّة التونسية لجودة التعليم سليم قاسم في تصريح لتونس الرقمية، بأنّ في ما يتعلّق بكيفية استغلال العطل المدرسية و توزيع وقت التلميذ بين المراجعة و الرّاحة خاصة بعد فترة الامتحانات يجب أن يتمّ تناوله على مستويين…

المستوى الأول و هو منزلة العطلة في المنظومة التربوية و في السنة الدّرسية، إذ انّ السنة الدّراسية في المنظومة التونسية تشهد اختلال كبير باعتبار أنّه يوجد سوء توزيع للعطل على اعتبار أنّ العطلة هي فترة لتجديد النشاط و لترسيخ ما يكون قد اكتسبه التلميذ و هنما لا بدّ أن تكون العطلة في الوقت المناسب و بالطّول المناسب و في المنظومة الحالية هناك تعاقي لفترات ضغط كبير و هي فترات الامتحان و من ثمّ فترات تسيّب كبير جدا و هو في العطلة أو في أسبوع الاصلاح الذذي يعتبر عمليا فترة غير مخصصة للدّراسة.

و هذا الامر، وفق قول المتحدّث، يجعلنا ندعو إلى إعادة النّظر في توزيع العطل المدرسية في السنة الدّراسية حتى تكون بالطّول المناسب و في الوقت المناسب.

أمّا بالنّسبة للمستوى الثانوي و هو كيفية استغلال العطلة حتى تحسّن مردودية التلميذو حتى المربي و هنا لا بدّ ان يكون هناك مخطّط لهذه العطلة و يكون هناك 3 أطراف شريكة المربي الذّي يسند أعمال و لكن ليست الاعمال التي تكون بالكم المهول الذّي قد يفسد على الطّفل راحته، و التلميذ الذّي يجب ان يكون واعيا و قادرا على هيكلة اليوم و عطلته و التصرف في وقته و هذا مهارة ضرورة للنجاح في الحياة بصفة عام و يجب يتمّ تربية الاطفال على أساسها، و الطّرف الثالث و هو الولي الذّي يجب أن يلعب دور المرافق في غياب المربي خلال العطلة المدرسية و بهذه الطّريقة تسترجع العطلة، وفق قول قاسم.

و اشار رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم إلى كوننسيق العطل يقطع مع استرسال النسق الدراسي إذ أنذ كلّ 5 أو 6 أسابيع توجد عطلة، الامر الذّي يتسبب في تذبذب آداء التلميذ، بالاظافة غلأى كون الاطفال ليست لهم القدرة على المحافظة على نسق مرتفع، و لا يتمّ تعويدهم على هذا الامر.

و اضاف أنّ اللوم هنا على المنظومة التربوية و خاصة كيفية هيكلة السنة التربوية و التصرف في جداول الاوقات و النّظر إلى العطلو من الضرور اليوم إعادة تقييم كلّ هذا حتى يتمكّن التلاميذط من اكتساب المهارات و تكون العطلة فترة للراحة و فترة لترسيخ المعطيات و العودة إلى مقاعد الدّراسة بنشاط و فاعلية، وفق تعبيره.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



