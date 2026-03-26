للتونسيين في أنجيه: يوم قنصلي لتقريب الخدمات يوم 5 أفريل 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تنظم القنصلية العامة للجمهورية التونسية بباريس يوما قنصليا بمدينة أنجيه لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمين بهذه المدينة والمناطق المجاورة، وذلك يوم الأحد 5 أفريل 2026 من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر.

ويهدف هذا اليوم إلى تقريب الخدمات القنصلية من المواطنين وتيسير قضاء شؤونهم الإدارية دون الحاجة إلى التنقل إلى باريس.

وتشمل الخدمات المتاحة:

إيداع مطالب الحصول على جوازات السفر

التسجيل القنصلي وتجديد بطاقات القنصلية

إدراج عقود الولادة والزواج

التعريف بالإمضاء

إيداع مطالب الحصول على بطاقة عدد 3

ودعت القنصلية المواطنين إلى الاطلاع على الوثائق المطلوبة عبر الموقع الرسمي: www.econsulat.tn

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



