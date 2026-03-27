للتونسيين في صقلية: يوم قنصلي متنقل لتقريب الخدمات يوم 5 أفريل

أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بباليرمو عن تنظيم يوم قنصلي متنقل لفائدة أبناء الجالية التونسية المقيمين بجزيرة صقلية، وذلك في إطار تسهيل النفاذ إلى الخدمات القنصلية.

وسيُقام هذا اليوم القنصلي يوم الأحد 5 أفريل 2026 انطلاقًا من الساعة العاشرة صباحًا، بمدينة سانتا كروتشي كاميرينا التابعة لمحافظة راغوزا.

ويهدف هذا الموعد إلى تمكين التونسيين المقيمين بالجهة من قضاء شؤونهم الإدارية دون الحاجة إلى التنقل إلى مقر القنصلية، خاصة مع اقتراب فترة العودة الصيفية إلى أرض الوطن.

ومن المنتظر أن يشمل هذا اليوم تقديم جملة من الخدمات القنصلية لفائدة المواطنين، في إطار تقريب الإدارة من الجالية وتحسين جودة الخدمات.

