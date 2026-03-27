للتونسيين في صقلية: يوم قنصلي متنقل لتقريب الخدمات يوم 5 أفريل

أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بباليرمو عن تنظيم يوم قنصلي متنقل لفائدة أبناء الجالية التونسية المقيمين بجزيرة صقلية، وذلك في إطار تسهيل النفاذ إلى الخدمات القنصلية.

وسيُقام هذا اليوم القنصلي يوم الأحد 5 أفريل 2026 انطلاقًا من الساعة العاشرة صباحًا، بمدينة سانتا كروتشي كاميرينا التابعة لمحافظة راغوزا.
ويهدف هذا الموعد إلى تمكين التونسيين المقيمين بالجهة من قضاء شؤونهم الإدارية دون الحاجة إلى التنقل إلى مقر القنصلية، خاصة مع اقتراب فترة العودة الصيفية إلى أرض الوطن.

ومن المنتظر أن يشمل هذا اليوم تقديم جملة من الخدمات القنصلية لفائدة المواطنين، في إطار تقريب الإدارة من الجالية وتحسين جودة الخدمات.

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

435
سياسة

قانون تشغيل من طالت بطالتهم: بالأرقام.. النائب علي زغدود يكشف مُعطيات جديدة (فيديو)

357
أخر الأخبار

باجة : تسجيل رجة أرضية بقوة 2.8 درجة
312
اقتصاد وأعمال

آخر التطورات بخصوص الناقلة الروسية المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
307
أخر الأخبار

البطلة البارالمبية روعة التليلي توجه نداء لرئيس الجمهورية قيس سعيد (فيديو)
303
الأخبار

تونس: أحكام سجنية تصل إلى 26 سنة في قضية محاولة تهريب مستشار سابق لعلي العريض نحو ليبيا
277
أخر الأخبار

تمسّك الرئيس سعيّد بالزيادات في الأجور: خطوة اجتماعية أم تمهيد لقرارت صعبة؟ قراءة سياسية (فيديو)
276
أخر الأخبار

البرلمان : تنقيح قانون تعويض أعوان الأمن الداخلي على طاولة لجنة الدفاع
272
الأخبار

فرصة عمل صيفية: بلدية نفزة تفتح باب الترشح لانتداب 36 سبّاح منقذ
265
أخر الأخبار

قبلي: إدراج المدينة القديمة والقرية الحرفية بتلمين ضمن المسالك السياحية الرسمية
261
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى: تقديم موعد مباراة النجم والترجي، البرنامج الجديد للجولة 24

