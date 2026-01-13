Français
للمقبلين على الزواج: تعرّفوا على تعريفة 2026 لعقود القران بالمسبح البلدي بالبلفيدير

أعلنت بلدية تونس عن انطلاق قبول مطالب حجوزات عقود القِران التي ستُبرم خلال سنة 2026 بـ المسبح البلدي بالبلفيدير.

وأوضحت البلدية، في بلاغ رسمي، أن استقبال المطالب يتم طيلة أيام الأسبوع، باستثناء يوم الاثنين، داعية الراغبين إلى المبادرة بالحجز نظرًا للإقبال الكبير المسجّل سنويًا على هذا الفضاء.

تسعيرة مختلفة حسب فترات السنة

وبيّن البلاغ أن معاليم إبرام عقود القران تختلف حسب أشهر السنة، وذلك على النحو التالي:

  • 800 دينار خلال أشهر: نوفمبر، ديسمبر، جانفي، فيفري، مارس، أفريل

  • 1200 دينار خلال أشهر: ماي، جوان، جويلية، أوت، سبتمبر، أكتوبر

