لليوم الثالث على التوالي: ضباب كثيف يُغطي مناطق الشمال الغربي وانعدام شبه كامل للرؤية (فيديو)

لليوم الثالث على التوالي، يتواصل ظهور ضباب كثيف في عدد من الطرقات، مما أدى إلى انعدام شبه كامل للرؤية في بعض المناطق.

وقد شهدت اليوم بعض مناطق ولاية الشمال الغربي، غرار مدينة باجة والكاف، انتشار الضباب الكثيف في عدد من المعتمديات، مما تسبب في صعوبة كبيرة للحركة المرورية وأثر على الرؤية أمام السائقين والمارة وفق ما نقله مراسل تونس الرقمية بالجهة.

ويُنصح المواطنين ومرتادي الطرق باتخاذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة لتفادي أي حوادث محتملة نتيجة الظروف الجوية الحالية.

