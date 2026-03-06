لليوم السادس على التوالي: إغلاق المسجد الأقصى ومنع الفلسطينيين من أداء الصلاة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تواصل السلطات الإسرائيلية إغلاق باحات المسجد الأقصى في القدس لليوم السادس على التوالي، ما يمنع المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم القدسي الشريف.

ووفق ما أفادت به جهات محلية في مدينة القدس، فقد تم نشر تعزيزات أمنية كبيرة في محيط الموقع وعند مداخل البلدة القديمة، في حين يُمنع الفلسطينيون من دخول ساحات المسجد.

كما أفادت المصادر بأن القوات الإسرائيلية أجبرت المصلين على مغادرة المكان منذ صباح السبت، الأمر الذي حال دون أداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى.

