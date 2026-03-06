Français
Anglais
العربية
مجتمع

لليوم السادس على التوالي: إغلاق المسجد الأقصى ومنع الفلسطينيين من أداء الصلاة

تواصل السلطات الإسرائيلية إغلاق باحات المسجد الأقصى في القدس لليوم السادس على التوالي، ما يمنع المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم القدسي الشريف.

ووفق ما أفادت به جهات محلية في مدينة القدس، فقد تم نشر تعزيزات أمنية كبيرة في محيط الموقع وعند مداخل البلدة القديمة، في حين يُمنع الفلسطينيون من دخول ساحات المسجد.

كما أفادت المصادر بأن القوات الإسرائيلية أجبرت المصلين على مغادرة المكان منذ صباح السبت، الأمر الذي حال دون أداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

363
الأخبار

الجزائر : التخلي عن الوالدين قد يكلّف حتى 3 سنوات سجناً… و الخدمات الاجتماعية تدخل البيوت

350
الأخبار

الاتحاد الأمريكي يرد على تهديدات إيران بالانسحاب من المونديال
343
الأخبار

وزير الشؤون الاجتماعية : التفطن إلى 123 متقاعدا يجمعون بين الجراية والأجر بالقطاعين العمومي والخاص
310
الأخبار

أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بداية من الخميس: تنبيه جوي جديد في تونس
305
الأخبار

السجن 10 سنوات لقاصرين حاولا إعدام صديقهما شنقا في بناية مهجورة
292
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : حذاري ثم حذاري من موجة انتشار الدجالين الدراويش و المدعين انهم أحفاد الرسول و أولياء الله المعالجين الروحانيين وبائعي الأوهام الممولين من أعداء يستهدفون الاسلام و العروبة لبث الفتنة و التفرقة
285
اقتصاد وأعمال

رمضان في تونس: حين تلتهم موائد الإفطار مدخرات الأسر
280
الأخبار

مسؤول عسكري إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
270
الأخبار

قطر : وزارة الداخلية تحذر من تصوير ونشر المقاطع المرتبطة بالمستجدات الميدانية
264
الأخبار

عباس عراقجي (وزير الخارجية الإيراني): الهجمات الصاروخية كانت موجّهة إلى المصالح الأمريكية ولا تستهدف دولة قطر

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى